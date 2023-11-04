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10:44, 3 ноября 2023 года

Орловский губернатор Андрей Клычков встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником

Стороны обсудили ряд вопросов.

Фото: телеграм-канал Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 3 ноября встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Стороны рассмотрели векторы дальнейшей совместной работы. Об этом глава Орловщины сообщил в телеграм-канале.

Губернатор отметил, что регионы связаны исторически: в начале августа Орловская область отмечала 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, такой же праздник встретил в сентябре Луганск и весь Донбасс. 

Судьбы многих семей также тесно переплетены. Поколения наших предков были вместе, сражались за честь, свободу и независимость народа, за родную землю. В эти дни нас снова объединяет борьба за мирное и благополучное будущее нашего общего дома – России, - написал Клычков.

Андрей Клычков также напомнил, что между Орловской областью и Троицким районом ЛНР подписано соглашение о сотрудничестве. Поддержка оказывается по разным направлениям развития. 

Будем держать связь. Все ключевые направлениям взаимодействия остаются в центре нашего постоянного внимания. Убежден, что наши дружественные отношения откроют новые возможности – для экономического роста территорий, улучшения качества и уровня жизни людей, для культурного обмена, - заключил губернатор Орловщины.




Сергей Силаев
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