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11:31, 3 ноября 2023 года Орловцы отправили на фронт еще один автомобиль Ford Transit передали для наших бойцов неравнодушные жители.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" в Орловской области

Микроавтобус отремонтировали благодаря проекту "Все Для Победы" в одном из автосервисов города Орла. Перед отправкой на передовую машину загрузили продуктами питания и гуманитарной помощью. В сборе посылки для военных участвовали депутаты областного Совета.



Это уже девятнадцатый автомобиль, который орловцы доставили нашим бойцам за "ленточку". Как сообщил руководитель исполкома "Народного фронта" в Орловской области Владимир Филонов, микроавтобус предназначен для эвакуации раненых солдат с поля боя.





Сергей Мерцалов



