Орловцы отправили на фронт еще один автомобиль

Ford Transit передали для наших бойцов неравнодушные жители.
Фото: скриншот из видео "Народного фронта" в Орловской области
Микроавтобус отремонтировали благодаря проекту "Все Для Победы" в одном из автосервисов города Орла. Перед отправкой на передовую машину загрузили продуктами питания и гуманитарной помощью. В сборе посылки для военных участвовали депутаты областного Совета.
Это уже девятнадцатый автомобиль, который орловцы доставили нашим бойцам за "ленточку". Как сообщил руководитель исполкома "Народного фронта" в Орловской области Владимир Филонов, микроавтобус предназначен для эвакуации раненых солдат с поля боя.