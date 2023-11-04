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17:02, 3 ноября 2023 года Школа № 20 Орла отметила 60-летний юбилей Учебное заведение носит имя героя Советского Союза Леонтия Гуртьева.







В одной из самых больших школ Северного микрорайона обучаются 910 человек. Свои двери учебное заведение открыло в 1963 году. Имя Героя Советского Союза Леонтия Гуртьева было присвоено в 1986 году.



За эти годы "путевку в жизнь" здесь получили тысячи выпускников. А высокие баллы учеников по ЕГЭ и победы во Всероссийских олимпиадах позволили в 2013 войти в ТОП-500 лучших школ России. Юлия Опанасюк пообщалась с теми, кто ежедневно учится здесь вычитать и умножать.





Юлия Опанасюк



