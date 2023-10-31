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20:30, 31 октября 2023 года Орловские пчеловоды готовятся к зиме Порядка 90% всех цветущих растений зависят от опылителей.







Без пчел не опылятся цветы, а без цветов не выживут пчелы. Растения и деревья взаимосвязаны между собой, их нужно готовить к зиме.



Что и как необходимо сделать перед зимой Татьяне Тимохиной рассказали специалисты.





Татьяна Тимохина



