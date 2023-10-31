Школу на Зеленина в Орле планируют сдать до конца этого года
Сейчас идет закупка оборудования для обучения.
Фото: архив "Вести-Орел"
Стало известно, когда в Орле сдадут самую большую школу –на 1225 мест на улице Зеленина. Сейчас идет закупка оборудования для обучения. Об этом в интервью "Вестям" рассказала исполняющая обязанности начальника департамента образования Орловской области Ирина Патронова:
Ирина Патронова, и.о. начальника департамента образования Орловской области:"Уже набраны и первые классы, которые пока посещают другие образовательные организации. Срок сдачи объекта – декабрь этого года. Мы очень надеемся, что строители нас не подведут. Для меня очень важно, что идет уже сбор оборудования".
Напомним, что такая же большая школа появится еще в одном новом микрорайоне – Болховском. Здесь активное строительство начнется в 2024 году.