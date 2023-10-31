В Ливнах продолжается подготовка коммунальных служб к зиме
Для уборки города задействуют 27 единиц спецтехники.
Фото: архив "Вести-Орел"
Речь идет о самосвалах, автогрейдере, погрузчиках, тракторах, автомобилях УАЗ, ГАЗ, автобусе ПАЗ и комбинированных дорожных машинах. Контроль за движением снегоуборочной техники и транспорта осуществляют с помощью спутниковой системы мониторинга автотранспорта, рассказал директор МУКП "Ливенское" Владимир Шкодкин.
Уже заготовлено 3 тысячи тонн пескосоляной смеси, закуплен необходимый инвентарь, разработаны маршруты и сформированы бригады по уборке улиц и тротуаров. Об этом пишет"Ливенская газета".