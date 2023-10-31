Главная » Новости



18:00, 31 октября 2023 года В Глазуновском районе высадили более 10 тысяч саженцев сосны В мероприятии участвовал губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

Всего на Орловщине этой осенью высадили уже 28 тысяч деревьев. Масштабный проект реализован благодаря всероссийской экологической акции "Сохраним лес".



- Забота о родной природе - неотъемлемая часть нашей большой работы по развитию Орловского края. Я от души благодарю всех, кто сегодня вместе с нами - и взрослых, и детей! Все последние годы мы активно участвуем в реализации нацпроекта "Экология". И в этом году область вошла в число лидеров в стране, успешно выполнив сезонный план по лесовосстановлению, - сказал глава региона.



Отметим, что акция "Сохраним лес" проводится в Орловской области уже пятый год подряд благодаря нацпроекту "Экология".





Вести-Орёл



