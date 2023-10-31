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13:10, 31 октября 2023 года

Молодежная редакция ГТРК "Орел" борется за победу в радиофестивале "Птенец-2023"

Его торжественное открытие прошло в Тюмени.

Фото: Евгения Пьянова

31 октября в Тюмени состоялось торжественное открытие радиофестиваля "Птенец-2023". Слетелись на него юные корреспонденты со всей страны, включая Орловскую область.



В 30-м юбилейном фестивале очно приняли участие 30 городов России, собралась почти сотня юных радиоведущих. Организатором выступает ГТРК "Тюмень".

За годы проведения фестиваля его участниками стали десятки тысяч молодых корреспондентов. Продлится он еще два дня. Желаем победы молодежной редакции ГТРК "Орел".
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