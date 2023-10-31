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19:30, 31 октября 2023 года Орловские многодетные семьи удостоены медалей и дипломов Указ подписал губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

425 многодетных семей Орловской области удостоены памятных медалей и дипломов к ним. Указ подписал губернатор Андрей Клычков. Среди награжденных есть семьи с тремя, четырьмя, пятью и шестью детьми. Рекордсменами здесь являются семьи с девятью детьми. Их в списке две, и обе – из Орловского муниципального округа. Это Малховы Оксана и Александр, Фетисовы Любовь и Сергей.



С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте правительства региона.



Как сообщает региональный информационный портал, всего на Орловщине зарегистрировано порядка 8,5 тысячи многодетных семей. В них воспитывается 28441 ребенок, в том числе приемные дети. 423 орловские семьи воспитывают пять и более детей.





Артем Ежаков



