Орловские многодетные семьи удостоены медалей и дипломов
Указ подписал губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив "Вести-Орел"
425 многодетных семей Орловской области удостоены памятных медалей и дипломов к ним. Указ подписал губернатор Андрей Клычков. Среди награжденных есть семьи с тремя, четырьмя, пятью и шестью детьми. Рекордсменами здесь являются семьи с девятью детьми. Их в списке две, и обе – из Орловского муниципального округа. Это Малховы Оксана и Александр, Фетисовы Любовь и Сергей.
Как сообщает региональный информационный портал, всего на Орловщине зарегистрировано порядка 8,5 тысячи многодетных семей. В них воспитывается 28441 ребенок, в том числе приемные дети. 423 орловские семьи воспитывают пять и более детей.