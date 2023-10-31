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19:00, 31 октября 2023 года Орловцев предупредили об угрозе мошенничества через WhatsApp* Мошенники продолжают звонить жителям под видом сотрудников ФСБ.



Фото: архив "Вести-Орел"

Для подтверждения своих полномочий преступники присылают фотографии поддельных документов (служебных удостоверений, повесток, постановлений). А конечной их целью является хищение денег, предупредили в региональном ведомстве.



Например, мошенники просят граждан оказать содействие сотрудникам силовых структур в выявлении фактов противоправной деятельности, в том числе связанной с переводами на финансирование вооруженных формирований Украины. Также потенциальных жертв инструктируют о необходимости сохранить в тайне контакты с псевдосиловыми структурами от родственников и банковских работников, вынуждая получать крупные кредиты и направлять деньги мошенникам.



Чтобы ввести в заблуждение, в фейковом профиле мошенники размещают фотографию реального должностного лица, полученную из открытых источников. А в сообщении указывают на необходимость установления контакта с сотрудником Центробанка, ФСБ или МВД России, оказания ему помощи в поимке преступников и сохранения в тайне факта общения с ним.



В пресс-службе регионального УФСБ рекомендуют при поступлении подозрительных звонков завершить разговор и в случае, если собеседник представился сотрудником федеральной службы, сообщить об указанных фактах по номеру: 43-23-90.



* Напомним, что WhatsApp принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской организацией.





Вести-Орёл



