В ноябре для орловцев проведут шесть ярмарок вакансий
Первая пройдет уже в четверг.
Фото: архив "Вести-Орел"
В ноябре для орловцев организуют шесть ярмарок вакансий. Они пройдут в районных Центрах занятости населения. Первая пройдет уже 2 ноября в Центре занятости населения Мценского района. Кадры будут искать Росгвардия и Мценский литейный завод.
Также ярмарки вакансий состоятся 9, 14, 15, 21 и 22 ноября. С графиками, работодателями и вакансиями можно ознакомиться на портале регуправления труда и занятости.