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16:30, 31 октября 2023 года В ноябре для орловцев проведут шесть ярмарок вакансий Первая пройдет уже в четверг.



Фото: архив "Вести-Орел"

В ноябре для орловцев организуют шесть ярмарок вакансий. Они пройдут в районных Центрах занятости населения. Первая пройдет уже 2 ноября в Центре занятости населения Мценского района. Кадры будут искать Росгвардия и Мценский литейный завод.



Также ярмарки вакансий состоятся 9, 14, 15, 21 и 22 ноября. С графиками, работодателями и вакансиями можно ознакомиться на портале регуправления труда и занятости.





Артем Ежаков



