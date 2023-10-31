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17:00, 31 октября 2023 года Юрий Парахин анонсировал завершение работ на Красном мосту 30 ноября Работы вышли на финишную прямую.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мэр Орла Юрий Парахин анонсировал завершение работ на Красном мосту 30 ноября. Аналогичный срок назвала городская администрация. Сроками конца реконструкции поинтересовались зрители трансляции губернатора Андрея Клычкова в социальных сетях.



Сейчас на объекте уже тестируют освещение. Всего здесь установят порядка 1600 декоративных светильников. Опор будет 34, из них 30 – с двойными рожками и четыре – с тройными. Последние разместят на лестничных сходах.



Вдоль красного моста устанавливают светодиодные фонари. Они заметно отличаются от прежних.





