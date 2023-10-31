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14:00, 31 октября 2023 года Уборку орловских улиц от снега можно будет наблюдать онлайн Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

За передвижением дорожной техники во время снегопадов будет следить народный контроль. Данные теперь находятся в открытом доступе. Любой житель сможет посмотреть онлайн, как убирают его район. Об этом губернатор сообщил, общаясь с жителями в социальных сетях.



Всю снегоуборочную технику в Орловской области подготовят к 1 ноября.



Пока снега на Орловщине не ожидается. В регион пришла плюсовая температура.





