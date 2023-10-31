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15:00, 31 октября 2023 года

В Краснозоренском районе капитально отремонтировали ФАП

Работы завершились в деревне Шатилово.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Здание построили из сборно-щитовых деревянных конструкций в далеком 1975 году, и с тех пор ремонта в нем не было. Капитально обновить ФАП удалось благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Работы на объекте продолжались пять месяцев. Специалисты заменили все внутренние инженерные системы: электричество, водоснабжение и водоотведение,  обновили окна, двери, полы и внутренние перегородки. Шиферную кровлю заменили на металлическую. По периметру здания обустроили отмостку, фасад утеплили и обшили металлическим сайдингом. Кроме того, вместо холодного тамбура в фельдшерско-акушерском пункте теперь просторная раздевалка. Для маломобильных групп населения сделали пандус с поручнями. 

Ремонт здания площадью почти 50 квадратных метров обошелся в сумму 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.


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