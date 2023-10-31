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13:30, 31 октября 2023 года Полторы тысячи орловских работников уголовно-исправительной системы отмечают профессиональный праздник 31 октября в России проходит День работников СИЗО и тюрем.







Сегодня поздравления принимают работники СИЗО и тюрем. В уголовно-исправительной системе трудятся самые разные специалисты: от водителей до кинологов. А это - 1660 работников, из них 602 женщины.



На Орловщине сейчас расположены три исправительные колонии, две колонии-поселения, уголовно исполнительная инспекция, в которую входит 12 филиалов.



Как работают охранники тюрем? Подробнее – в сюжете Марии Семак.









Мария Семак



