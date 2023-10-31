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9:49, 31 октября 2023 года В Орле и Орловском округе проверят системы оповещения Сирены будут звучать с 1 по 3 ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле и Орловском муниципальном округе с 1 по 3 ноября пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает региональный информационный портал. Сирены и громкоговорители будут работать с 10:00 до 17:00. Орловцев просят сохранять спокойствие.



Проверка назначена для оценки и ввода в работу дополнительно установленных средств оповещения.





Артем Ежаков



