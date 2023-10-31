Главная » Новости



12:30, 31 октября 2023 года Выставочный зал Орловского краеведческого музея о Судбищенской битве создаст петербургская фирма Подрядчиком станет ООО "Бюро музейной сценографии "Метаформа".



Фото: архив "Вести-Орел"

Создание экспозиционно-выставочного зала в Орловском краеведческом музее, посвященного Судбищенской битве 1555 года, доверили ООО "Бюро музейной сценографии "Метаформа" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Цена проекта превысит 20 миллионов рублей. По контракту зал нужно создать до 20 декабря текущего года.



Напомним, что битва под Судбищами в 1555 году остановила большой поход войск хана Девлет-Гирея на Москву. Русское войско насчитывало около 13 тысяч человек. Противников, по последним данным историков, было более 40 тысяч. На второй день сражения нашим войскам пришлось отступить в импровизированный "гуляй-город", и это укрепление враги так и не взяли. Свернув атаки, они ушли на юг.





Артем Ежаков



