Прокуратура помогла орловским подросткам получить зарплату
После вмешательства ведомства ребятам сделали перерасчет.
Фото: архив "Вести-Орел"
Новодеревеньковская межрайонная прокуратура восстановила трудовые права подростков. Как сообщили в ведомстве, летом ребята устроились на подработку в местную детскую школу искусств, но зарплату им полностью не выплатили.
После вмешательства ведомства сделали перерасчет и полностью рассчитались с детьми. Директору школы внесено представление, главный бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности.