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10:30, 31 октября 2023 года На центральных улицах Орла установят световые консоли Стоимость работ составит 8,1 миллиона рублей.



Фото: портал Орловской области

Единственным подрядчиком на поставку и установку световых консолей станет ООО "Группа компаний "Мегаполис". Срок реализации муниципального контракта - 15 декабря 2023 года. Об этом сообщили на заседании Правительства региона.



Там отметили, что компания создана в 2010 году. Одним из видов ее деятельности является производство стеклянных деталей электрических ламп и осветительной арматуры, световых указателей, световых табло и аналогичных изделий, производство металлических конструкций и изделий из них. ООО "Группа компаний "Мегаполис" имеет штат профильных специалистов и соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки у единственного поставщика.





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