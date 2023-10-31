На центральных улицах Орла установят световые консоли
Стоимость работ составит 8,1 миллиона рублей.
Фото: портал Орловской области
Единственным подрядчиком на поставку и установку световых консолей станет ООО "Группа компаний "Мегаполис". Срок реализации муниципального контракта - 15 декабря 2023 года. Об этом сообщили на заседании Правительства региона.
Там отметили, что компания создана в 2010 году. Одним из видов ее деятельности является производство стеклянных деталей электрических ламп и осветительной арматуры, световых указателей, световых табло и аналогичных изделий, производство металлических конструкций и изделий из них. ООО "Группа компаний "Мегаполис" имеет штат профильных специалистов и соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки у единственного поставщика.