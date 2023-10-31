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10:00, 31 октября 2023 года В Орле определились с подрядчиком по строительству нового водовода Трубы протянут от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе.



Фото: архив "Вести-Орел"

На заседании правительства Орловской области 30 октября сообщили о выборе "Орелводоканала" в качестве подрядчика на строительство восьмикилометрового водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе. На эти цели области дали казначейский кредит в размере более миллиарда рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Поставщиком труб и фасонных частей для водовода выбрано ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр".





Артем Ежаков



