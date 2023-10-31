вторник 31.10.2023 11:22:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

9:00, 31 октября 2023 года

На Орловщине переименуют ряд детских домов

Губернатор Андрей Клычков подписал несколько соответствующих указов.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области переименуют ряд специализированных учреждений для детей. Несколько соответствующих указов подписал губернатор Андрей Клычков. Они опубликованы на региональном информационном портале.

Так, Детский дом-интернат для детей с физическими недостатками станет Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Остров детства".

Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками получит название "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Дом Солнца".

"Мценский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста" переименуют в казенное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Теплый дом".

Также новое имя получит "Специализированный дом ребенка".Он станет Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маленькая страна".

Еще в регионе создадут казенное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Расправь крылья".

Решения приняты в рамках исполнения «дорожной карты» по переходу до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства в субъектах РФ.
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.