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9:00, 31 октября 2023 года На Орловщине переименуют ряд детских домов Губернатор Андрей Клычков подписал несколько соответствующих указов.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области переименуют ряд специализированных учреждений для детей. Несколько соответствующих указов подписал губернатор Андрей Клычков. Они опубликованы на региональном информационном портале.



Так, Детский дом-интернат для детей с физическими недостатками станет Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Остров детства".



Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками получит название "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Дом Солнца".



"Мценский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста" переименуют в казенное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Теплый дом".



Также новое имя получит "Специализированный дом ребенка".Он станет Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маленькая страна".



Еще в регионе создадут казенное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Расправь крылья".



Решения приняты в рамках исполнения «дорожной карты» по переходу до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства в субъектах РФ.





