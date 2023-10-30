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20:45, 30 октября 2023 года В Орловской области в 2023 году планируют открыть более 50 "Точек роста" Сейчас в области работают 208 центров развития.







"Точки роста" открываются в регионе в рамках национального проекта "Образование". В 2023 году на их создание было выделено 90 миллионов рублей. В следующем году планируется открыть еще 56.



Что удалось освоить ученикам и учителям Глазуновского района с помощью центра развития, расскажет Мария Семак.





Мария Семак



