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20:40, 30 октября 2023 года

Андрей Клычков уверен, что орловские аграрии соберут пять миллионов тонн урожая

На данный момент показатель находится на отметке 4,6 миллиона.

Фото из архива

Промежуточные итоги уборочной кампании 2023 года губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил 30 октября в ходе прямого эфира в соцсетях.

Рад, что несмотря на погоду, мы видим хорошие итоги уборочной кампании, которая находится на финальной стадии. Собрано около 4,6 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Уверен, в этом году сможем собрать 5 миллионов тонн урожая, - заверил глава региона.

Губернатор добавил, что уборка и вывоз сахарной свеклы продолжается. В 2023 году ее выкопано на 448 тысяч тонн больше, чем в 2022 году.


Сергей Силаев
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