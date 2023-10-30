Орловцам рассказали, почему не стоит курить вейпы

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20:30, 30 октября 2023 года
Орловцам рассказали, почему не стоит курить вейпыЭлектронные сигареты сместили с олимпа вредных привычек обычные.
Ежедневно на улицах Орла можно увидеть людей, выдыхающих облака пара с помощью специальных устройств. По статистике, в 2023 года 15% населения России не представляют свою жизнь без вейпа.
Эксперты говорят, что у курящих увеличивается риск возникновения инсультов и инфарктов, снижается память, внимание и умственные способности. Подробности – в сюжете Юлии Опанасюк.
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Юлия Опанасюк
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