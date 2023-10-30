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20:15, 30 октября 2023 года Победа в конкурсе "Агростартап" позволила орловцу воплотить мечту в реальность Житель Ливенского района получил три миллиона рублей.







Орловец Андрей Селин любит ловить рыбу с детства. В Смагинском пруду в реке Лесная Ливенка он выращивает осетра и карпа.



Проект по разведению рыбы выиграл в конкурсе "Агростартап". Андрей Селин получил три миллиона рублей.



По условиям гранта разведением рыбы Андрей должен заниматься не менее пяти лет и ежегодно отчитываться о целевых расходах. Получить такую помощь от государства можно лишь рединожды.





Татьяна Тимохина



