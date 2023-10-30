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20:30, 30 октября 2023 года Андрей Клычков пригласил орловцев на выставку-форум "Россия" Павильон представит столицы выставки аутентичность Орловщины.



Фото: пресс-служба правительства региона

В Москве на ВДНХ откроется выставка-форму "Россия" 4 ноября. Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям Орловщины и других регионов.



– Я приглашаю всех посетить ее, увидеть воочию гигантский потенциал нашей великой Родины, посмотреть на то, какие замечательные перспективные проекты предлагает Орловская область. Мы гордимся нашей уникальной историей, богатейшим культурным наследием, рекордными урожаями и новыми промышленными проектами, уникальной природой: Орловским полесьем, Спасским-Лутовиново, нашими современными социальными инновационными начинаниями, такими как студенческий кампус, Семейный МФЦ. Все достижения Орловской области и других регионов можно увидеть и узнать на выставке-форуме "Россия". Эта выставка - символ нашего единства, - отметил губернатор.





Сергей Силаев



