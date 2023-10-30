Главная » Новости



16:15, 30 октября 2023 года В Орловской области начальника отделения ГИБДД поместили под домашний арест Возбуждено уголовное дело о получении взятки.



Фото: архив

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району, который подозревается в получении взятки.



Предварительно установлено, что мужчина 27 октября 2023 года получил от местного жителя взятку в размере 20 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник полиции должен был прекратить производство по делу об административном нарушении, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-розыскной деятельности УФСБ И УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



