В Орловской области начальника отделения ГИБДД поместили под домашний арест
Возбуждено уголовное дело о получении взятки.
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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району, который подозревается в получении взятки.
Предварительно установлено, что мужчина 27 октября 2023 года получил от местного жителя взятку в размере 20 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник полиции должен был прекратить производство по делу об административном нарушении, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-розыскной деятельности УФСБ И УМВД России по Орловской области.