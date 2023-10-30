Орловская область отправила в Азербайджан почти 3 тысяч тонн картофеля
Производителями отгруженной продукции стали фермерские хозяйства региона.
Фото: архив "Вести-Орел"
Всего в соседнюю республику экспортировали 148 партий картофеля нового урожая. За аналогичный период 2022 года Орловщина отправила в Азербайджан всего 20 партий картофеля общим весом 400 тонн.
Весь картофель соответствовал фитосанитарным требованиям страны-импортера, качество экспортных партий подтверждено протоколами испытаний ФГБУ ВНИИЗЖ, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.