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15:05, 30 октября 2023 года В Орловской области отчисленные студенты-медики вернут плату за обучение Мера касается тех, кто получал образование по целевому направлению.



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Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области № 475 от 5 июля 2023 года. Документ опубликован на сайте областного правительства.



Если студент-медик, получающий среднее медицинское образование по целевому направлению, будет отчислен в связи с незавершением освоения образовательной программы, то он должен вернуть деньги в областную казну. Сумма рассчитывается пропорционально доле, которую составляет период фактического обучения.



Департамент в течение пяти дней со дня получения документов направит отчисленному требование о возврате средств. Вернуть деньги необходимо в течение 30 календарных дней.





Сергей Силаев



