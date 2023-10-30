понедельник 30.10.2023 17:43:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

15:05, 30 октября 2023 года

В Орловской области отчисленные студенты-медики вернут плату за обучение

Мера касается тех, кто получал образование по целевому направлению.

Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области № 475 от 5 июля 2023 года. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Если студент-медик, получающий среднее медицинское образование по целевому направлению, будет отчислен в связи с незавершением освоения образовательной программы, то он должен вернуть деньги в областную казну. Сумма рассчитывается пропорционально доле, которую составляет период фактического обучения.

Департамент в течение пяти дней со дня получения документов направит отчисленному требование о возврате средств. Вернуть деньги необходимо в течение 30 календарных дней.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.