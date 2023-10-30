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21:00, 30 октября 2023 года Орловскому зрителю показали пьесу о непростых отношениях родителя и ребенка На сцене ОГАТ прошел предпоказ постановки "Про мою маму и про меня".







Орловский драмтеатр приготовил публике премьеру – спектакль по пьесе Елены Исаевой "Про мою маму и про меня" (+16). Постановка рассказывает о непростых взаимоотношениях мамы и девочки-подростка. Действие разворачивается во времена Советского Союза.



Предпоказ спектакля уже состоялся. Пьеса идет один час и 20 минут. Режиссером-постановщиком стал Кирилл Заборихин





Эльза Ахмедбекова



