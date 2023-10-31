Главная » Новости



8:30, 31 октября 2023 года Знакомый украл у орловца коллекционные деньги Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В полицию обратился житель Урицкого района, который сообщил, что из его дома пропала валюта. Мужчина пояснил, что коллекционирует российские и иностранные денежные знаки. Он несколько месяцев отсутствовал дома, а когда вернулся, обнаружил пропажу.



Подозреваемого в хищении установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался 52-летний знакомый потерпевшего. Ранее он бывал в гостях у коллекционера и знал о его увлечении. Злоумышленник незаметно проник в комнату, где хранилась коллекция, и забрал себе несколько купюр. После этого он передал их знакомым, которые поменяли валюту на рубли и купили продукты для совместного застолья.



Следствие продолжается. Фигурант уголовного дела отпущен под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Вести-Орёл



