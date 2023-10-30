В Ливнах ряды орловских комсомольцев пополнили две отличницы
29 октября организации исполнилось 105 лет.
В Ливнах торжественно отметили 105-летие комсомола. В праздничный день его ряды пополнили две отличницы.
За активную гражданскую позицию и большой личный вклад в сохранение истории комсомольской организации благодарностями сенатора Российской Федерации, главы города и Ливенского городского Совета народных депутатов были отмечены комсомольские лидеры разных лет. За вклад в патриотическое воспитание молодежи активные горожане были награждены медалями "80 лет Орловско-Курской битве".