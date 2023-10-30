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14:15, 30 октября 2023 года Регоператор вводит начисление пеней. В Орловской области около 13% жителей имеют задолженность перед региональным оператором.





Сумма задолженности варьируется от нескольких рублей до десятков тысяч. Плата, собираемая с граждан, используется на оплату услуг по вывозу, обработке и захоронению отходов. Поэтому, когда часть образователей отходов не оплачивают услугу своевременно, это отражается на финансировании всех стадий обращения с отходами. В результате это может сказаться на качестве услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в целом.



За несвоевременную оплату коммунальных услуг, в которым также относится услуга по вывозу ТКО, федеральным законодательством предусмотрен механизм начисления пеней.



Пени могут начисляться, если просрочка платежа составляет более 1 месяца. Для выставления пеней, должнику достаточно не платить 1 месяц. С этого момента начинается начисление пеней. Первые 90 дней можно назвать льготными, когда пени равны 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. По истечении 90 дней размер пени увеличивается и составляет 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Формула для начисления пеней следующая: (ч. 14 ст. 155 ЖК РФ; п. 159 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354):



1) за период с 31-го дня со дня наступления срока оплаты по день фактической оплаты или по 90-й день в случае неоплаты до 90-го дня:





2) за период с 91-го дня со дня наступления срока оплаты по день фактической оплаты:





Например, гражданин не оплачивал коммунальную услугу последние три года и накопил долг в размере 4000 руб. Теперь к этой сумме прибавится еще порядка 1500 руб. в виде начисленных пеней. Или другой пример: задолженность в размере 1000 руб. при условии не оплаты услуги в течение года влечет за собой оплату около 300 руб. пеней. Размер пеней зависит от нескольких показателей, указанных в формуле, и в каждом случае вычисляется индивидуально.



Рассчитанная сумма будет автоматически вписана в квитанцию вместе с долгом и текущим платежом. Следовательно, каждый месяц эта сумма будет увеличиваться до момента полной оплаты долга. Увеличение указанных размеров пеней не допускается (ч. 14 ст. 155 ЖК РФ). В случае, если сумма долга и начисленных пеней не будет оплачена потребителем, регоператор вправе обратиться в суд для взыскания задолженности.



Отметим, что некоторые категории граждан освобождаются на определенный срок от начисления пеней в порядке, предусмотренном в субъекте РФ (ст. 9.1 Закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ).



Начисление пеней за несвоевременную оплату услуги по вывозу ТКО в Орловской области будет производиться с 1 ноября 2023 г. Во избежание увеличения общей суммы долга, регоператор рекомендует погасить задолженность в кратчайшие сроки. Для получения более детальной консультации по начислениям можно обратиться на горячую линию по телефону 8(4862) 48-10-04.





