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5:00, 31 октября 2023 года Орловским подросткам напомнили о вреде наркотиков Полицейские провели беседу с воспитанниками школы №30 города Орла.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Правоохранители рассказали старшеклассникам о вреде употребления наркотических веществ и о важности здорового образа жизни. Ребятам также объяснили, что за употребление наркотиков предусмотрена административная и уголовная ответственность.



Наибольший интерес учащихся вызвали примеры из служебной практики автоинспекторов. Кроме этого, полицейские рассказали школьникам о том, что вождение в состоянии наркотического или алкогольного опьянения недопустимо и призвали сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.



Отметим, что встречи с детьми в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью" прошли во всех школах Орла.





Вести-Орёл



