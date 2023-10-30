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13:30, 30 октября 2023 года

На Орловщине намолочено 4,6 миллиона тонн зерна

Страда подходит к завершению.

Фото: архив "Вести-Орел"

В регионе завершается уборочная кампания. В данный момент орловскими аграриями намолочено 3,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 783,6 тысячи тонн масличных культур. Это на 290,2 тысячи тонн и на 307,1 тысячи тонн больше, чем в 2022-м году. Цифры приводит тг-канал "Телеграммы из Орла".

Намолочено 2,5 миллиона тонн озимой и яровой пшеницы, свыше 830 тысяч тонн озимого и ярового ячменя. Собрано свыше 305 тонн сои, 160 тысяч тонн подсолнечника, 19,3 тысячи тонн семян льна, порядка 300 тысяч тонн рапса. По валовому сбору последнего Орловщина занимает первое место в ЦФО и второе место по стране.

На четверть вырос объем сбора картофеля – его накопано свыше 80 тысяч тонн.

Сейчас перед аграриями стоит задача по сохранению урожая.




Артем Ежаков
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