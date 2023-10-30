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18:00, 30 октября 2023 года Орловские животноводы обсудили развитие отрасли с представителем Минсельхоза РФ На встрече затронули новые походы к работе.







В подсобном хозяйстве «Орловский колос» прошла встреча специалистов животноводческой отрасли региона и заместителя руководителя департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Галины Сафиной. Стороны говорили о новых подходах к оценке племенных животных, эффективности работы племенных предприятий, цифровизации селекции.



Преобразования в первую очередь затронули отрасль молочного животноводства, так что селекционеры хозяйств Орловщины в числе пионеров, которые изменят собственные подходы к работе и заложат основу цифровых баз данных о состоянии и ценности племенного поголовья. Предметное обучение начнётся уже в середине ноября.





Ирина Костина



