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8:00, 31 октября 2023 года Ливенские дзюдоисты привезли восемь медалей из Липецка Там прошло открытое первенство города по дзюдо "Золотая осень".



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

В соревнованиях участвовали более 450 спортсменов из 18 команд. За медали боролись дзюдоисты в возрасте до 13 лет и до 15 лет. На липецкое татами вышли представители Ливен, Белгорода, Курска, Брянска, Ельца, Старого Оскола, Тамбова, Хлевного, Воронежа, Волгограда, Задонска, Мичуринска, Усмани и Липецка.



Победителями турнира стали две воспитанницы ливенской спортивной школы №7 - Ксения Щербакова и Татьяна Сухинина. Серебряные медали завоевали Дарья Удовыченкова, Евгения Павлова. Бронза в активе Евфросинии Киссер, Кирилла Белозерцева, Егора Шилова и Ярослава Клушина, передает "ПРИНТ-ТВ".





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