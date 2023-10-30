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12:00, 30 октября 2023 года От гриппа планируют привить 319 тысяч орловчан Это почти 46% от численности населения области.





Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в регионе продолжается активная кампания по вакцинации против гриппа.



- С наступлением сезона холодов традиционно в центре внимания – ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям. В целом она также остается стабильной - во многом за счет проводимых профилактических и противо-эпидемических мероприятий, - отметил на заседании регионального Правительства губернатор Андрей Клычков.



Сейчас в Орловской области от гриппа привили более 230 тысяч человек. Из них 58,7 тысяч - дети.





Вести-Орёл



