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17:00, 30 октября 2023 года Мценский умелец спроектировал и собрал в своем гараже трайк На работу ушло полгода.







Мценский умелец Александр Демин спроектировал и собрал в своем гараже трехколесный трайк. На работу ушло полгода. Такой мотоцикл – единственный на Орловщине. Изобретатель еще и зарегистрировал транспорт, поэтому теперь может рассекать по дорогам совершенно легально.



Донором для трицикла стал ВАЗ 2111. От машины остались коробка передач, мотор и бензобак. Сам пенсионер любит участвовать в различных мотофестивалях. Любовь к адреналину и зародила идею создать собственный транспорт.





Эльза Ахмедбекова



