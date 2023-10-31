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11:00, 31 октября 2023 года

Орловские кикбоксеры триумфально выступили на чемпионате и первенстве стран ШОС

Соревнования прошли в Раменском.


Орловские кикбоксеры триумфально выступили на чемпионате и первенстве стран Шанхайской организации сотрудничества. Соревнования прошли в шести дисциплинах.

В рамках чемпионата, где боролись спортсмены от 18 лет и старше, золото завоевал Владислав Туйнов, серебро в активе Анастасии Фасхутдиновой.

Также наши спортсмены – обладатели четырех наград первенства стран ШОС. В этом турнире принимали участие бойцы от 13 до 18 лет. Золото выиграла Диана Грибковская, серебро – в активе Михаила Колпакова и Артема Романовского. На третью ступень пьедестала международного турнира поднялся Кирилл Маслов.


Анастасия Дорохова
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