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11:00, 31 октября 2023 года Орловские кикбоксеры триумфально выступили на чемпионате и первенстве стран ШОС Соревнования прошли в Раменском.





Орловские кикбоксеры триумфально выступили на чемпионате и первенстве стран Шанхайской организации сотрудничества. Соревнования прошли в шести дисциплинах.



В рамках чемпионата, где боролись спортсмены от 18 лет и старше, золото завоевал Владислав Туйнов, серебро в активе Анастасии Фасхутдиновой.



Также наши спортсмены – обладатели четырех наград первенства стран ШОС. В этом турнире принимали участие бойцы от 13 до 18 лет. Золото выиграла Диана Грибковская, серебро – в активе Михаила Колпакова и Артема Романовского. На третью ступень пьедестала международного турнира поднялся Кирилл Маслов.





Анастасия Дорохова



