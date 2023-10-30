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15:30, 30 октября 2023 года Орловский электротранспорт отметит двойной юбилей Трамвайному движению исполнится 125 лет, троллейбусному – 55.







3 ноября 1898 года по улицам Орла проехал первый трамвай. Первый троллейбус орловцы увидели 55 лет назад.



Сейчас в эксплуатации Трамвайно-троллейбусного предприятия 27 трамваев. Всего их 70, но большая часть требует ремонта и финансовых вложений.



Город Орел занимал восьмое место по пуску электрического трамвая в Российской Империи, даже на год опередил Москву.



Сейчас в областной столице действует только один трамвайный путь. Открыть другие позволит завершение реконструкции Красного моста.





Владимир Маряшин



