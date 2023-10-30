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15:00, 30 октября 2023 года Орловщина вошла в ТОП-10 регионов с самым дешевым дизельным топливом В рейтинге агентства "ПромРейтинг" Орловская область заняла 6-ю строчку.



Фото: архив "Вести-Орел"

Средняя цена за литр дизельного топлива в нашем регионе - 60,97 рубля. Дешевле дизель только в Карачаево-Черкесской Республике, Мордовии, Адыгее, Чувашии и Татарстане. А в среднем по стране литр дизтоплива стоит 65,04 рубля.



Как пишет тг-канал "Телеграммы из Орла", лидерами по удорожанию бензина стали Чеченская Республика и Республика Тыва - там цены повысились на 8,7% и 8,5% соответственно. При этом впервые за последние четыре месяца появился регион, где стоимость топлива снижалась. Им стала Республика Северная Осетия-Алания, бензин там подешевел на 0,1%.





Вести-Орёл



