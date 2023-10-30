В Орле почтили память жертв политических репрессий
К монументам возложили цветы.
Фото: Татьяна Тимохина
30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. В Орле памятные мероприятия прошли у памятников Горбатову и Поликарпову, а также мемориала на окраине Медведевского леса, где похоронены 157 политзаключенных, содержавшихся в Орловской тюрьме и расстрелянных 11 сентября 1941 года.
Цветы возложили представители совета ветеранов, регионального союза советских офицеров, юридического института имени Лукьянова и волонтеры.