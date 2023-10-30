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11:00, 30 октября 2023 года Орловский межмуниципальный транспорт будет отображаться в 2ГИС Об этом сообщил "Организатор перевозок".



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцы смогут следить за движением межмуниципального транспорт в приложении 2ГИС. Об этом сообщил "Организатор перевозок". Скачать его можно по ссылке.



Также за автобусами можно наблюдать на сайте bus57.ru, в приложении "Умный транспорт" и через сервис "Яндекс. Карты".





Артем Ежаков



