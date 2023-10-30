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10:00, 30 октября 2023 года

Два человека погибли в пожаре в Орловской области

Жилой дом в деревне Дементьевка загорелся вечером 28 октября.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В минувшую субботу в деревне Дементьевка Новодеревеньковского района Орловской области произошла трагедия. В 18:44 в МЧС сообщили о пожаре в жилом доме. К моменту приезда спасателей пламя объяло постройку изнутри. Выгорело 48 квадратных метров здания.

При разборе завалов пожарные нашли тела 48-летнего мужчины и 84-летней женщины. В причинах ЧП разбираются специалисты.

За прошедшие выходные орловские спасатели выезжали на вызовы 16 раз, из них три выезда пришлись на ликвидацию пожаров и 13 – на различные происшествия и помощь населению.




Артем Ежаков
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