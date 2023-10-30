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17:30, 30 октября 2023 года Пионерская организация Кромского района стала лучшей в Орловской области Она объединяет более 1100 человек.



Фото: администрация Кромского района

Кубок победителя вручили методисту по работе с детскими общественными организациями Центра дополнительного образования, председателю Кромского районного совета пионерской организации "Орлята" Татьяне Гостевой. Также она награждена почетной грамотой за многолетний добросовестный труд, активную работу по нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения и большой вклад в развитие пионерского движения.



Сейчас в Кромском районе насчитывается 14 пионерских дружин, которые объединяют более 1100 человек.





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