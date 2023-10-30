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13:00, 30 октября 2023 года В Орле преподаватели проходят стажировку по фигурной резке плитки За новыми знаниями приехали 13 человек.







В Орловский реставрационно-строительный колледж на стажировку приехали 13 преподавателей колледжей и техникумов. Здесь педагоги получают новые знания по фигурной резке плитки. Курс организован по федеральной программе "Профессионалитет".



Ученики приехали в Орел из Свердловской, Челябинской и Смоленской областей, а также Ростова-на-Дону.



Обучение состоит из дистанционного и очного этапов. В конце – экзамен. Оценивать будут и порядок на рабочем месте, и качество, и скорость.





Анна Вайсергисер



