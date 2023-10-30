В Орле преподаватели проходят стажировку по фигурной резке плитки
За новыми знаниями приехали 13 человек.
В Орловский реставрационно-строительный колледж на стажировку приехали 13 преподавателей колледжей и техникумов. Здесь педагоги получают новые знания по фигурной резке плитки. Курс организован по федеральной программе "Профессионалитет".
Ученики приехали в Орел из Свердловской, Челябинской и Смоленской областей, а также Ростова-на-Дону.
Обучение состоит из дистанционного и очного этапов. В конце – экзамен. Оценивать будут и порядок на рабочем месте, и качество, и скорость.