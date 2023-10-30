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14:00, 30 октября 2023 года Орловцев ждут трехдневные выходные Жители будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.



Фото: архив "Вести-Орел"

Кроме того, рабочий день в пятницу, 3 ноября, сократят на один час, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства России. Вслед за трехдневными выходными россиян ожидает сокращенная рабочая неделя, которая начнется со вторника, 7 ноября.



День народного единства отмечают в России 4 ноября. Всем жителям страны, в том числе школьникам, в этот день положен выходной. Сам праздник был учрежден в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени.









Вести-Орёл



