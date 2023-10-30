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12:30, 30 октября 2023 года В Орле сорвали сбыт особо крупной партии наркотиков Изъято более 3,5 килограмма запрещенного вещества.



Фото: УМВД России по Орловской области

24-летний житель Свердловского района Орловской области задержан по подозрению в попытке сбыта особо крупной партии наркотиков. Как сообщили в региональном УМВД, на фигуранта вышли благодаря оперативной информации. Мужчину задержали в лесопарке в Советском районе города Орла. При себе у него нашли порядка 13 граммов наркотика.



В арендованной квартире подозреваемого оперативники нашли еще 437 граммов мефедрона и 3190 граммов производного производное N-метилэфедрона. Наркотики предназначались для распространения.



Мужчина взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.





Артем Ежаков



