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9:30, 30 октября 2023 года Орловцы сделают для фронта 2000 буржуек Печи пригодятся нашим бойцам предстоящей зимой.



Фото: портал Орловской области

Серьёзный вклад внесли сотрудники региональных департаментов социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, департамента здравоохранения и департамента физической культуры и спорта, а также представители медицинского сообщества региона, Орловского техникума агробизнеса и сервиса, учреждения "Облхозэксплуатация". В общей сложности они собрали почти 400 буржуек. Еще 200 штук изготовили работники завода "Текмаш". Печи уже отправлены на фронт.



- В этой связи хочу рассказать еще об одном примере гражданского подвига и патриотизма, которыми наполнена Орловщина. Глава "Щелково Агрохим" Салис Добаевич Каракотов на протяжении долгих лет занимается развитием отечественного сельского хозяйства и аграрной науки. Но, кроме того, он вместе со своими сотрудниками активно помогает нашим бойцам. В этот раз пообещали, что сделают для фронта 2000 буржуек. Это очень мощная поддержка, которая согреет наших ребят, - отметил губернатор Андрей Клычков.





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